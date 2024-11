Maier: "Vonn kann an erweiterte Weltspitze herankommen"

DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier traut Ski-Legende Lindsey Vonn eine erfolgreiche Rückkehr in den Weltcup zu. "Lindsey war schon immer hochprofessionell, war extrem gut austrainiert, extrem athletisch. Sie war eine Sportlerin, die sehr fokussiert auf das war, was sie tut. Ich glaube, dass sie an die erweiterte Weltspitze herankommen kann", sagte Maier bei Sport1 zum Sensations-Comeback der 40-Jährigen.

Olympiasiegerin Vonn wird mehr als fünfeinhalb Jahre nach ihrem Rücktritt wieder Teil des US-Teams sein. Sie habe die Hoffnung, "dass ich bei den Weltcuprennen in Beaver Creek am 14. und 15. Dezember etwas erreichen kann", sagte sie am Donnerstag.

Maier glaubt auch nicht, "dass sie sich ihr Image damit kaputt macht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Lindsey Vonn ist und bleibt eine bestimmte Größe im Alpinsport, das wird man ihr nicht mehr wegnehmen können", sagte er.

Er sei sich sogar sicher, führte Maier weiter aus, "dass sich Lindsey Vonn zwischen Platz 15 und Platz 30 auf Anhieb einfinden wird. Dass sie an die 15 besten Plätze herankommen kann, das glaube ich schon. Sie war schon immer eine schnelle Skifahrerin, das verlernt man nicht."

Ein Faktor ist für Maier die kognitive Stärke der Amerikanerin, die in ihrer Karriere 82 Weltcuprennen gewonnen und 2010 in Vancouver olympisches Abfahrtsgold errungen hat. "Es ist zum Schluss eine psychologische Komponente, ob man sich das noch zutraut, diese Geschwindigkeiten zu fahren, wenn man so lange nicht dabei war", so Maier: "Von ihrer Grundkonstellation kann sie das."