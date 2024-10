Manke-Reimers und Knapp Trainer des Jahres im DLV

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat Iris Manke-Reimers und Ulli Knapp als Trainer des Jahres 2024 ausgezeichnet. Manke-Reimers (Mannheim) führte Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye zu Olympiagold, Knapp (Saarbrücken) coacht seit vier Jahren Weitspringerin Malaika Mihambo, die in Paris Silber gewann.

"Die Entscheidung ist uns extrem schwer gefallen, und wir haben uns die Köpfe heiß geredet. Wir wollten keine punktuelle Leistung würdigen. Daher haben wir gesagt: Es sind beide zu ehren", sagte Jurymitglied und DLV-Vorstand Leistungssport Jörg Bügner. Gemeinsam mit dem DLV-Vorstandsvorsitzenden Idriss Gonschinska führte er die Auszeichnung beim Trainerabend in Darmstadt durch.

Manke-Reimers begleitet Ogunleye bereits seit zehn Jahren. In der Saison 2024 feierte das Team, das für die Technikarbeit im Drehstoß auch Unterstützung von Artur Hoppe aus Stuttgart bekommt, gleich drei internationale Medaillen: WM-Silber in der Halle, EM-Bronze und Olympiagold. Mihambo gewann mit Knapp EM-Gold in Rom und kämpfte sich geschwächt von einer Corona-Infektion zu Olympiasilber.

Bayerns Wurf-Landestrainer Andreas Bücheler wurde zum "Nachwuchstrainer des Jahres" gekürt. Der DLV stellte zwei Erfolge von Büchelers Schützlingen heraus: Georg Harpf holte Bronze im Kugelstoßen bei der U20-WM in Lima/Peru. Clara Hegemann wurde in Banska Bystrica/Slowakei U18-Europameisterin im Hammerwurf.