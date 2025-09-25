Marathonläuferin Alene im Alter von 30 Jahren verstorben

Die Marathon-Szene trauert um Shewarge Alene. Die Äthiopierin ist in ihrer Heimat im Alter von nur 30 Jahren verstorben. Das teilten die Veranstalter des Stockholm-Marathons in den Sozialen Medien mit. Ende Mai hatte Alene in der schwedischen Hauptstadt noch gewonnen, es war der größte Erfolg ihrer Karriere.

"Shewarge Alene fühlte sich während einer Trainingseinheit unwohl und wurde ins Krankenhaus eingeliefert, wo ihr Leben leider nicht mehr gerettet werden konnte", hieß es in der Mitteilung der Organisatoren: "Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen."