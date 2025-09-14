Marc Márquez dicht vor der WM-Krone

Motorrad-Star Marc Márquez hat seinen elften Saisonsieg in einem Grand Prix gefeiert und steht ganz dicht vor seinem siebten Weltmeistertitel in der MotoGP. Der Spanier triumphierte am Sonntag auf seiner Ducati in Misano vor Sprintsieger Marco Bezzecchi (Italien/Aprilia) und seinem jüngeren Bruder Álex Márquez (Ducati).

Marc Márquez, der am Samstag im Sprintrennen nach einem ganz seltenen Fahrfehler ausgeschieden war, kann sich beim nächsten Rennwochenende in Japan zum Weltmeister krönen. Seinen bislang letzten Titel hat er 2019 gewonnen, nun führt er in der WM mit 182 Punkte Vorsprung auf Álex Márquez.

Am Sonntag hatte die MotoGP zudem die Vertragsverlängerung mit dem Management des Großen Preises von San Marino bekannt gegeben. Die Motorrad-WM wird somit mindestens bis 2031 in Misano starten.