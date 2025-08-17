Márquez holt Sieg im 1000. MotoGP-Rennen

Der Spanier Marc Márquez setzt auch nach der Sommerpause seine beeindruckende Siegesserie in der MotoGP fort. Beim 13. Saisonlauf in Spielberg dominierte der 32-Jährige sowohl im Sprint am Samstag als auch im Hauptrennen am Sonntag. Für Márquez, der zuvor noch nie in Österreich gewonnen hatte, war es bereits der neunte Doppelsieg in diesem Jahr und der sechste in Folge. Damit baut der Spanier seine klare Führung in der Motorrad-Weltmeisterschaft weiter aus und liegt nun 142 Punkte vor seinem jüngeren Bruder Álex Márquez (ebenfalls Ducati).

"Ich bin super glücklich, endlich das erste Mal hier in Österreich gewonnen zu haben. Das Motorrad lief heute richtig gut", sagte Marquez nach dem 1000. MotoGP-Rennen der Geschichte.

Auf dem Red Bull Ring setzte sich der Ducati-Fahrer, der seit 2019 auf seinen siebten Titel in der MotoGP wartet, vor dem erst 20 Jahre alten Rookie Fermin Aldegeur und dem Italiener Marco Bezzechhi durch. Pedro Acosta und Enea Bastianini belegten die Plätz vier und fünf.

Nach 13 von insgesamt 22 WM-Läufen hat sich der sechsmalige MotoGP-Champion Márquez bereits einen komfortablen Vorsprung auf seinen Bruder erarbeitet, Ex-Weltmeister Francesco Bagnaia (Italien/alle Ducati) folgt mit 197 Zählern Rückstand auf Rang drei. Da für einen Sieg 25 Punkte vergeben werden, scheint Márquez' nächster Titelgewinn nur noch Formsache zu sein. Weiter geht es mit dem 14. Saisonrennen, dem Grand Prix von Ungarn auf dem Balaton Park Circuit (22.–24. August).