Mechler tritt als Skisprung-Bundestrainer zurück

Maximilian Mechler ist kurz vor dem Saisonstart überraschend als Bundestrainer der deutschen Skispringerinnen zurückgetreten. Er bedauere den Zeitpunkt seines Rücktritts, sagte der 39-Jährige in einer Erklärung, aber er habe "in den letzten Wochen erkannt, dass ich das Team nicht mehr so erreicht habe, wie es notwendig wäre". Die Weltcup-Saison startet am 2. Dezember in Lillehammer.

Mechler hatte das Amt im April 2021 von Andreas Bauer übernommen und dessen erfolgreiche Arbeit fortgeführt. Neben Katharina Schmid, die unter ihrem Mädchennamen Althaus im Frühjahr in Planica drei von vier möglichen WM-Titeln holte, gehört inzwischen auch Selina Freitag zur Weltspitze.

"Die Arbeit mit diesem Team hat mir über die Jahre viel Freude bereitet", sagte Mechler. Er sei aber "fest davon überzeugt, dass dies der richtige konsequente Schritt ist". Die Nationalmannschaft der Frauen wird in der kommenden Saison interimsweise vom bisherigen Co-Trainer Thomas Juffinger geführt.

Horst Hüttel, beim Deutschen Skiverband als Sportdirektor für das Skispringen zuständig, bedauerte die Entscheidung und hob die "extrem engagierte und hochprofessionelle Arbeit" Mechlers hervor. Mechler bleibt dem Verband erhalten und wird künftig die Nachwuchsmannschaften der Herren unterstützen.