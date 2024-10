Medaille für Kaufmann/Franziska krönt gute DTTB-Startbilanz

"Vielspielerin" Annett Kaufmann hat den ersten Großeinsatz der deutschen Tischtennis-Asse bei der EM in Linz durch den Sprung in die Medaillenränge im Mixed gekrönt. Im Schatten von gleich vier Erfolgen der erst 18 Jahre alten Olympia-Entdeckung verbuchten Titelverteidiger Dang Qiu, Routinier Dimitrij Ovtcharov und Co. zu Beginn der vier übrigen Wettbewerbe beim ersten Topevent nach der "Ära Timo Boll" eine gute Auftaktbilanz mit 16 Siegen in 19 Spielen.

Kaufmann steht in Österreich zusammen mit Patrick Franziska im Gemischten Doppel nach zwei weiteren Siegen im Halbfinale und hat damit zumindest Bronze sicher. Gegen das einheimische Duo Daniel Habesohn/Sofia Polcanova will die deutsche Meisterin mit ihrem erfahrenen Partner am Freitag (12.30 Uhr) ihre erste EM-Einzelmedaille im Erwachsenenbereich weiter veredeln. Auch im Einzel sowie im Doppel mit der EM-Zweiten Nina Mittelham hielt sich die spielfreudige und taktisch raffinierte Linkshänderin in ihren ersten Matches schadlos.

Das galt am Donnerstag auch für das übrige Gros des DTTB-Aufgebotes. Angeführt von Qiu und dem zweimaligen EM-Titelgewinner Ovtcharov zogen das Topquartett von Männer-Bundestrainer Jörg Roßkopf sowie überraschend auch Wildcard-Starter und Jugendmeister Andre Bertelsmeier in die zweite Einzelrunde ein.

Im Frauen-Turnier ohne die verletze Weltklasse-Abwehrerin Ying Han und die pausierende Olympia-Teilnehmerin Xiaona Shan kämpfen neben Kaufmann noch vier weitere DTTB-Spielerinnen um einen Platz im Achtelfinale. Senkrechtstarterin Kaufmann fordert dabei die topgesetzte Weltranglistenzwölfte Bernadette Szöcs aus Rumänien heraus. In den Doppel-Konkurrenzen erreichten neben Kaufmann/Mittelham auch die drei übrigen DTTB-Kombinationen die Runde der besten 16.

Erwartungsgemäß Lehrgeld mussten unterdessen mehrere deutsche Talente nach erfreulich positiven Qualifikations-Wettbewerben zahlen. Die Erstrunden-Niederlagen im Einzel für Mia Griesel und Sophia Klee sowie für das Duo Bertelsmeier/Griesel im Mixed-Achtelfinale blieben am Donnerstag allerdings die einzigen "Streichresultate" des DTTB-Teams.