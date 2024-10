Medaille winkt: Franziska/Kaufmann erreichen Viertelfinale

Das deutsche Tischtennis-Doppel Patrick Franziska (32) und Annett Kaufmann (18) hat bei der EM in Linz das Mixed-Viertelfinale erreicht und ist damit nur noch einen Sieg von einer Medaille entfernt. Franziska/Kaufmann bezwangen in der Runde der letzten 16 die an Nummer zwei gesetzten Oividu Ionescu und Bernadette Szöcs aus Rumänien 3:1 (12:10, 11:7, 6:11, 11:3).