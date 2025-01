Medizinische Gründe: O'Sullivan sagt für German Masters ab

Ronnie O'Sullivan, siebenmaliger Weltmeister, wird erneut ein Turnier der World Snooker Tour (WST) verpassen. Nachdem der 49-Jährige bereits auf seine Teilnahme am Masters in London verzichtet hatte, wird der Brite auch am German Masters in Berlin (27. Januar bis 2. Februar) nicht teilnehmen.

Wie die WST am Mittwoch bekannt gab, hat sich der achtmalige Masters-Champion "aus medizinischen Gründen" vom Turnier zurückgezogen. Dylan Emery, gegen den O'Sullivan sein Auftaktmatch absolviert hätte, rückt damit automatisch in die Runde der letzten 32 auf. O'Sullivan hatte zuletzt in einem Interview mit Eurosport über die mentalen Belastungen im Snooker gesprochen: "Es gab eine Menge Druck während ich weg war, und ich denke, dass das alles einfach ein bisschen zu viel wurde", sagte der German-Masters-Gewinner von 1996 und 2012 zu seiner Absage für London.

Kurz nach dem TV-Gespräch hatte "The Rocket", Bezug nehmend auf ähnliche Aussagen zum Thema mentale Gesundheit durch seine Snooker-Kollegen Mark Selby und John Higgins, auf der Plattform X geschrieben: "Wenn Mark, John und ich Probleme haben, dann geht es den anderen Spielern zu 100 Prozent auch so. Wir müssen ihnen helfen und ihnen anbieten, mit jemandem reden zu können. Leidet nicht im Stillen."