Meeting-Rekord: Duplantis siegt in Berlin

Stabhochsprung-Dominator Armand Duplantis hat gleich zu Saisonbeginn ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Beim ISTAF Indoor in Berlin gewann der Weltmeister und Olympiasieger am Freitag in seinem ersten Wettkampf des Jahres die Konkurrenz überlegen mit 6,10 m.

Damit überbot der Schwede den bisherigen Meeting-Rekord von 6,06 m, den er im Vorjahr selbst aufgestellt hatte. Duplantis' Weltrekord von 6,26 m aus dem vergangenen August hat jedoch weiterhin Bestand. Zwei Versuche über 6,27 m schlugen in Berlin fehl.

Zweiter hinter dem skandinavischen Superstar wurde der Grieche Emmanouil Karalis (5,94 m). Oleg Zernikel (Landau) und Bo Kanda Lita Baehre (Düsseldorf) belegten mit je 5,70 m die Plätze drei und vier. Torben Blech (Leverkusen) landete mit 5,55 m auf Rang sechs.

Saisonhöhepunkt für Duplantis wird die Weltmeisterschaft in Tokio (13. bis 21. September), wo er nach 2022 in Eugene und 2023 in Budapest seine dritte Goldmedaille gewinnen will.