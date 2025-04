Mihambo, Lückenkemper und Co. testen WM-Form beim ISTAF

Das ISTAF im Berliner Olympiastadion wird für viele deutsche Leichtathletik-Stars ein wichtiger Zwischenstopp auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Für die Veranstaltung am 27. Juli gaben Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo und die frühere Europameisterin Gina Lückenkemper ebenso ihre Zusage wie Hindernisspezialistin Gesa Felicitas Krause und Speerwurf-Ass Julian Weber.

Aufgrund des Termins der WM, die in diesem Jahr vom 13. bis 21. September in Tokio und damit später als gewohnt stattfindet, liegt das Event in der Hauptstadt mitten in der Saison. "Eine Woche vor den nationalen Meisterschaften werden viele Athletinnen und Athleten in absoluter Topform sein", prognostizierte Lückenkemper mit Blick auf die deutschen Meisterschaften in Dresden (31. Juli bis 3. August).

Die 28-Jährige bereitet sich derzeit in Florida auf ihr Comeback vor, nachdem sie sich im Februar eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte. "Das hat mich ganz schön ausgebremst. Aber es läuft immer besser", sagte Lückenkemper.