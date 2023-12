Mihambo springt wieder in Düsseldorf und Berlin

Anzeige

Weitsprung-Star Malaika Mihambo (29) hat auf ihrem Weg zum Comeback zwei weitere Starts zugesagt. Die Olympiasiegerin wird beim ISTAF Indoor am 4. Februar in Düsseldorf und am 23. Februar in Berlin springen, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Ihren ersten Wettkampf nach ausgeheilter Muskelverletzung bestreitet Mihambo am 20. Januar beim Hallen-Meeting in Dortmund.

"Das ISTAF Indoor ist mit keinem anderen Meeting vergleichbar, die Stimmung ist einmalig. Mit der Unterstützung der Fans werden Düsseldorf und Berlin wieder zu echten Hallen-Highlights", sagte Mihambo, die bislang alle drei Auflagen in Düsseldorf und bereits viermal in Berlin gewann.

Mihambo hatte sich im vergangenen Sommer bei den deutschen Meisterschaften verletzt und in der Folge ihren WM-Titel in Budapest nicht verteidigen können.

Die deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathleten finden nächstes Jahr am 17. und 18. Februar in Leipzig statt, ein Start bei der anschließenden Hallen-WM in Glasgow (1. bis 3. März) kommt für Mihambo im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) aber wohl eher nicht infrage.