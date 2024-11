Mihambo springt wieder in Düsseldorf und Berlin

Deutschlands Weitsprung-Königin Malaika Mihambo startet in der kommenden Hallen-Saison wieder bei beiden ISTAF-Meetings. Die Europameisterin gab ihre Startzusage sowohl für den Wettkampf in Düsseldorf (9. Februar) als auch für Berlin fünf Tage später. Das gab der Veranstalter am Freitag bekannt.

"In Düsseldorf und Berlin ist die Atmosphäre dank der vollen Arenen immer ganz besonders. Die Fans geben mir Rückenwind", sagte Mihambo, die in Düsseldorf bereits dreimal gewann und in Berlin fünfmal: "Das ISTAF Indoor ist ein absolutes Highlight zu Jahresbeginn."