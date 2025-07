Mihambo und Weber siegen beim ISTAF

Tokio-Olympiasiegerin Malaika Mihambo hat zum dritten Mal das Leichtathletik-Meeting ISTAF im Berliner Olympiastadion gewonnen. Die Weitspringerin von der LG Kurpfalz zeigte sich eine Woche vor den Deutschen Meisterschaften in Dresden in guter Verfassung und gewann mit 6,73 m. Rang zwei belegte die Portugiesin Agate de Sousa mit 6,57 m. Auf Platz drei landete Esraa Owis (6,52 m) aus Ägypten.

Nach Startschwierigkeiten, die für Mihambo nicht ungewöhnlich sind, schob sich die 31-Jährige im dritten Versuch auf den ersten Rang und behauptete diesen bis zum Schluss. Einmal in dieser Saison übersprang Mihambo bereits die 7-Meter-Marke, beim Diamond League Meeting in London gelangen ihr zuletzt 6,93 m.

Speerwerfer Julian Weber glänzte ebenfalls. Der Weltranglistenerste warf vor 28.500 Zuschauern 84,03 m. Zweiter wurde der Pole Dawid Wegner mit einer persönlichen Bestleistung von 83,40 m. Rang drei belegte Cyprian Mrzyglod (81,81 m), ebenfalls aus Polen.

Vor heimischer Kulisse werde es "echt cool", viele Freunde und seine Familie seien im Stadion, hatte Weber schon vor dem Wettkampf gesagt. "Das ist immer mega im Olympiastadion. Ich fahre da ganz entspannt mit der S-Bahn hin."

So entspannt wie die Anreise verlief der Wettkampf für Julian Weber nicht ganz. Zwar übernahm er mit dem zweiten Versuch deutlich die Führung, doch an seine Saisonbestleistung von 91,06 m kam er im Berliner Olympiastadion nicht heran. Im letzten Durchgang schob sich Wegner an ihm vorbei – doch Weber konterte souverän.

Das ISTAF findet diese Saison ungewöhnlich früh statt und dient vielen Athletinnen und Athleten als direkte Vorbereitung und Standortbestimmung für die Deutschen Meisterschaften in Dresden und die Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September). Mihambo könnte sich im September zum dritten Mal zur Weltmeisterin küren.