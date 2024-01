Mission Olympia: Hockeyfrauen wollen großem Druck trotzen

Anzeige

Die deutschen Hockeyfrauen kämpfen in Indien um die Qualifikation für die Olympischen Spiele - und die Marschroute ist klar: "Es ist natürlich unser Ziel, dass wir uns qualifizieren", sagte Kapitänin Nike Lorenz dem SID vor dem ersten Spiel der Auswahl des Deutschen Hockeybundes (DHB). Auftaktgegner ist am Samstag um 7.30 Uhr (MEZ) Chile.

"Ich habe viel Vertrauen, dass wir die Fähigkeiten haben, alle Mannschaften zu schlagen und Erster zu werden - was dann ja auch bedeuten würde, dass wir uns qualifizieren", sagte Lorenz. In der Tat reicht bei dem Achter-Turnier in Ranchi sogar ein dritter Platz, um sich das Ticket für die Spiele in Paris zu sichern.

Das olympische Turnier ist im Hockey das bedeutendste Großereignis, der Druck sei deshalb "natürlich unglaublich groß", weiß Lorenz: "Man wird es im Halbfinale schon spüren, dass es hier um die Olympiaquali geht. Es geht dann darum, sich irgendwie auf das Beeinflussbare zu konzentrieren und das zu kontrollieren, was man kontrollieren kann."

Die erste Chance zur direkten Olympiaqualifikation hatte das Team im August noch verpasst. Bei der Heim-EM in Mönchengladbach reichte es trotz überragender Vorrunde ohne Gegentor nur zu einem enttäuschenden dritten Platz. Es gebe "viele Details" zu verbessern, sagte Lorenz: "Wir haben diesmal das Ziel, das Finale zu erreichen."

Auf dem Weg dorthin warten neben Chile in der Vorrunde in Japan und Tschechien weitere machbare Aufgaben. "In all den Spielen wird uns definitiv die Favoritenrolle erwarten", sagte Lorenz, die die größten Konkurrentinnen in der anderen Gruppe sieht. "Tendenziell ist es wohl so, wie es die Weltrangliste ausgibt - Indien und Neuseeland sind die, die am stärksten sind."

Die deutschen Männer, Weltmeister von 2023, starten ihre Olympia-Mission am Montag gegen Kanada (11.00 Uhr). Weitere Vorrundengegner des Teams von Bundestrainer Andre Henning in Maskat/Oman sind Neuseeland und Chile. Der Modus ist der gleiche wie bei den Frauen.