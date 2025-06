Mit München: Rennen um Leichtathletik-WM 2029 hat begonnen

Das Rennen um die Austragung der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2029 und 2031 ist nun auch offiziell eröffnet - Deutschland will sich mit dem Olympiastadion in München bewerben. Alle interessierten Verbände haben ab sofort bis zum 1. Oktober Zeit, ihre Absicht beim Weltverband World Athletics zu hinterlegen, wie es in einer Mitteilung am Montag hieß.

Zuletzt fand 2009 eine Leichtathletik-WM in Deutschland statt, damals sorgte Usain Bolt im Olympiastadion mit seinen Weltrekorden über 100 und 200 m für ein Sprintspektakel. Nach der erfolgreichen Heim-EM 2022 hofft der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV), diesmal mit München erfolgreich zu sein.

"München ist für uns ein optimaler Standort für eine Leichtathletik-WM mit guten Aussichten im Falle einer Bewerbung", hatte der DLV-Vorstandsvorsitzende Idriss Gonschinska bereits im Vorjahr gesagt.

In diesem Jahr findet die WM in Tokio statt (13. bis 21. September), 2027 ist nach nur zwölf Jahren wieder Peking Gastgeber. Neben München will sich auch London für 2029 bewerben, in der britischen Metropole fand die WM allerdings erst 2017 statt.

Zudem hatte Kenia eine Bewerbung geplant, es wäre die erste Auflage in Afrika. Auch Barcelona soll Pläne für 2029 und 2031 verfolgen.