Mit Nervenstärke: Mihambo sichert sich nächsten Titel

Weitsprung-Star Malaika Mihambo (31) hat auf ihrem Weg zum nächsten deutschen Meistertitel wieder einmal Nervenstärke bewiesen. Die Olympia-Zweite von Paris stand nach zwei ungültigen Versuchen schon vor dem Aus, doch dann rettete sich Mihambo mit 6,63 m noch in den Endkampf - und legte dort mit dem letzten Sprung 6,82 m nach.

"In dieser Saison läuft es besonders dramatisch", sagte Mihambo im ZDF mit einem Lächeln: "Wenn es darauf ankommt, muss es sitzen. Ich bin ganz happy, heute war es ein bisschen durchwachsen." Die WM sei "wichtiger als heute".

Mihambo hat nun noch sechs Wochen Zeit, um für die WM in Tokio (13. bis 21. September) weiter in Topform zu kommen. In dem Stadion, in dem sie sich vor vier Jahren zur Olympiasiegerin gekrönt hatte, will Mihambo erneut ganz oben stehen.

Allerdings hat ihre Rivalin und Olympiasiegerin Tara Davis-Woodhall im Fernduell am Wochenende den stärkeren Eindruck hinterlassen. Die US-Amerikanerin flog bei ihren nationalen Meisterschaften in Eugene auf starke 7,12 m und ist damit erneut die Nummer eins der Welt. Mihambo hat in diesem Sommer bisher 7,01 m geschafft.