Mit "Fluch" belegt: Fowler wird Masters nicht gewinnen

Golfstar Ricky Fowler wird auf keinen Fall das US Masters gewinnen. Der US-Amerikaner hat sich am Tag vor dem Start des ersten Majors des Jahres in Augusta freiwillig mit dem "Verlierer-Fluch" belegt.

Der 35 Jahre alte Fowler gewann am Mittwoch das traditionelle Par-3-Turnier. Noch nie hat der Gewinner der kleinen Runde über neun Löcher danach das Masters gewonnen. Fowler war vor sechs Jahren dem Triumph nahe, wurde bei seinem besten Auftritt an der Magnolia Lane aber "nur" Zweiter hinter seinem Landsmann Patrick Reed.