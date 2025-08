Mit 19,29 Meter: Ogunleye holt Kugel-Titel

Kugel-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye (26) ist sechs Wochen vor der Weltmeisterschaft in Tokio (13. bis 21. September) noch nicht in Medaillenform. Die Mannheimerin verteidigte ihren deutschen Meistertitel in Dresden zwar souverän, kam dabei aber nicht über 19,29 m hinaus.

"Ich denke, da ist noch Luft nach oben. Und das nehmen wir auch mit ins Training", sagte Ogunleye: "Einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen."

Ogunleye war in der Vorbereitung auf die Saison von einer Mandelentzündung ausgebremst worden, mit ihrer Saisonbestleistung von 19,67 m konnte sie bisher nicht mit der Weltspitze um Weltmeisterin Chase Jackson (USA) mithalten. Aber bis zur WM hat sie ja auch noch sechs Wochen Zeit. "An Tag X will ich wieder performen", sagte Ogunleye, die auch nach Paris nicht als Favoritin gereist war, dann aber sensationell Gold holte.

Die Konkurrentinnen um Jackson (20,95 m) hätten schon "krasse Weiten" hingelegt, für Ogunleye heißt es nun "dran zu bleiben" und diese Weiten "auch zu stoßen und vor allem am besten dann, wenn es drauf ankommt", wie sie zuletzt sagte.