Mixed-Staffel Fünfte - Tannheimer und Preuß mit Strafrunden

Franziska Preuß, Julia Tannheimer, Philipp Nawrath und Danilo Riethmüller haben zum Abschluss des Heimweltcups in Oberhof das erhoffte Happy End klar verpasst. Die deutsche Mixed-Staffel belegte im Rennen über 4x6 km den enttäuschenden fünften Platz.

Die erst 19 Jahre alte Tannheimer musste vor 16.000 Zuschauern am Rennsteig zweimal in die Strafrunde. "Es ist ihre erste ganze Saison. So was kommt vor. Wir werden sie trösten", sagte Nawrath im ZDF. Tannheimer selbst war aber untröstlich. Nach dem Zieleinlauf flossen bei ihr die Tränen.

"Ich weiß ehrlich nicht, an was es gelegen hat. Vielleicht habe ich den Wind falsch eingeschätzt. Keine Ahnung", sagte sie. Auch Franziska Preuß, Führende im Gesamtweltcup, leistete sich als Schlussläuferin noch eine Strafrunde.

Nach drei Strafrunden und zehn Nachladern lag das deutsche Team satte 2:21,0 Minuten hinter den siegreichen Schweden (2+10). Frankreich (1+7/+12,8 Sekunden) und Norwegen (1+9/+1:11,4 Minuten) kamen auf die Ränge zwei und drei.

Zuvor hatten immerhin Selina Grotian und Justus Strelow in der Single-Mixed-Staffel nach den zahlreichen Enttäuschungen in den Einzelrennen am Rennsteig für kurze Euphorie gesorgt. Das Duo des Deutschen Skiverbandes (DSV) belegte hinter Finnland und Frankreich den dritten Rang.

Bereits am Mittwoch geht es beim nächsten Heimspiel in Ruhpolding mit dem Einzel der Männer weiter. Bis Sonntag sind in der Chiemgau Arena zudem noch der Einzel der Frauen, zwei Staffel-Rennen und zum Abschluss die Massenstarts geplant.