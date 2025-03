Mixed-Team: Keine weitere WM-Medaille für deutsche Skicrosser

Die deutschen Skicrosser Tobias Müller und Daniela Maier haben eine weitere WM-Medaille im Mixed-Team-Wettbewerb verpasst. Nach den starken Vorstellungen am Vortag im Einzel mit Silber und Bronze schied das Duo am Sonntag im Halbfinale aus. Auch Weltcup-Spitzenreiter Florian Wilmsmann und Luisa Klapprott scheiterten in der Vorschlussrunde. Gold ging an das klar favorisierte Schweizer Duo Fanny Smith und Ryan Regez.