Mixed-WM: Bronze für deutsche Triathleten in Hamburg

Die deutschen Triathleten haben bei der Mixed-WM in Hamburg den Gold-Hattrick verpasst, mit einem jungen Team aber eine Medaille gesichert. Olympiasiegerin Lisa Tertsch landete gemeinsam mit Lasse Priester, Tanja Neubert und Henry Graf nach einem engen Rennen mit sieben Sekunden Rückstand auf Rang drei. Der Sieg, den sich in den vergangenen beiden Jahren die deutschen Staffeln gesichert hatten, ging an Australien vor Frankreich (+0:03 Minuten).