Mixed-WM: Sieg und Niederlage für deutsches Curling-Team

Das deutsche Curling-Team hat den dritten Tag der Mixed-WM in Östersund mit einem Sieg und einer Niederlage abgeschlossen. Zunächst gewann das Duo Lena Kapp/Sixten Totzek gegen Spanien mit 7:4, am Nachmittag unterlagen die beiden Deutschen Norwegen 4:7. Mit drei Siegen und zwei Niederlagen steht das deutsche Team in Gruppe A auf einem geteilten dritten Rang.

Zunächst hatten Kapp/Totzek mit Erfolgen gegen Frankreich (9:5) und Dänemark (6:4) einen gelungenen Start hingelegt, im dritten Gruppenspiel verloren sie gegen die Schweiz mit 3:9. Am Dienstag (14.00 Uhr) geht es gegen Japan weiter, anschließend stehen noch Duelle mit Estland, Italien und der Türkei an.

Die Erstplatzierten beider Vorrundengruppen qualifizieren sich für das Halbfinale, die jeweils Zweiten und Dritten spielen untereinander die weiteren Plätze in der Runde der letzten vier Teams aus. Die WM endet mit dem Finale am Samstag.