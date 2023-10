Moderner Fünfkampf: Erleichterung nach IOC-Entscheidung

Anzeige

Der Weltverband des Modernen Fünfkampfes (UIPM) hat mit Erleichterung auf die Bestätigung der Sportart für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles reagiert. "Der heutige Tag ist der letzte in einer Reihe von Meilensteinen in der Geschichte des Modernen Fünfkampfs", sagte UIPM-Präsident Klaus Schormann am Montag nach der Zusage des Internationalen Olympische Komitees (IOC) auf der Session in Mumbai.

"Heute können wir mit absoluter Zuversicht sagen, dass Coubertins Erbe gesichert ist", sagte Schormann und bezog sich auf IOC-Gründer Pierre de Coubertin, der die Sportart 1912 ins Leben gerufen hatte.

Die Freude beim UIPM über die IOC-Entscheidung fiel so überschwänglich aus, da der Moderne Fünfkampf auf der Kippe stand: Die Teildisziplin Reiten hatte bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio für weltweite negative Schlagzeilen gesorgt. Die auf Goldkurs liegende deutsche Fünfkämpferin Annika Zillekens, gebürtige Schleu, hatte versucht, ihr Pferd Saint Boy mit Sporen und Gerte zurück in den Parcours zu bringen.

Abgelöst wird das Reiten von einem Hindernis-Wettkampf ("Obstacle"), der bereits bei internationalen Nachwuchswettbewerben zum Einsatz gekommen ist. Die Änderung gilt im nächsten Jahr in Paris bei den Olympischen Spielen jedoch noch nicht - Springreiten wird ein letztes Mal zum Programm gehören.

Die anderen vier Teildisziplinen im Modernen Fünfkampf sind Schießen, Fechten, Schwimmen sowie Combined (Schießen und Laufen). Seit 2000 gibt es bei Olympischen Spielen auch einen Frauen-Wettkampf.