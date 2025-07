MotoGP-Comeback in Brünn: Weltmeister Martín überzeugt

Nach einer dreimonatigen Zwangspause hat sich Weltmeister Jorge Martín in der MotoGP mit einer überzeugenden Vorstellung zurückgemeldet. Beim Großen Preis von Tschechien in Brünn wurde der spanische Aprilia-Pilot am Freitagnachmittag im Training Fünfter und zog souverän ins Qualifying 2 ein. Nur die besten zehn Fahrer bekommen ein Ticket für die entscheidende Session (Samstag, 11.15 Uhr/Sky) zur Ermittlung der Startplätze, alle anderen müssen ins Q1. Zwei Piloten ziehen noch über diesen Umweg ins Q2 ein.

Nicht zu schlagen war erneut der überlegene WM-Spitzenreiter Marc Márquez (Spanien/Ducati), der bei abtrocknenden Bedingungen in 2:03,935 Minuten Bestzeit fuhr. Martín hatte gut sieben Zehntel Rückstand. Die Direkt-Qualifikation für das Q2 verpasste unter anderem der zweimalige MotoGP-Champion Francesco Bagnaia (Italien/Ducati) als 13.

Martín war Mitte April in Katar beim bisherigen Tiefpunkt einer Seuchensaison zum wiederholten Mal schwer gestürzt und hatte sich Verletzungen am Brustkorb mit mehreren Rippenfrakturen sowie einen Pneumothorax zugezogen. Jetzt ist er zurück. Am Donnerstag hatte der 27-Jährige in Brünn einen mehrmonatigen Zwist beendet und bekannt gegeben, dass er auch 2026 für das Aprilia-Werksteam fahren wird. Zuvor hatte es von seiner Seite Bestrebungen gegeben, den Rennstall über eine Ausstiegsklausel zu verlassen.