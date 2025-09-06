MotoGP: Drama im Sprint von Barcelona – Marc Márquez siegt

MotoGP-Star Marc Márquez hat seine beeindruckende Serie beim Sprintrennen des Großen Preises von Katalonien fortgesetzt und seinen 15. Sieg in Folge gefeiert. Dabei lag der Weltranglistenerste lange hinter seinem Bruder Alex, der kurz vor dem Ziel crashte. Auf Rang zwei und drei kamen Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) und Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ins Ziel. Der Sieg von Marc Márquez trug dazu bei, dass Ducati den Konstrukteurs-Weltmeistertitel 2025 gewann.

"Ich freue mich sehr über den Sieg für mich und das Team, aber leider ist Alex gestürzt. Obwohl ich die Idee, ihn zu schlagen, schon aufgegeben hatte, da er schneller war als ich. Vielleicht hat er sich zu sehr entspannt. Es ist nicht meine beste Rennstrecke, aber wir stehen trotzdem wieder auf dem Podium", sagte der Weltmeister und gab zu, dass sein Bruder Alex immer noch der Favorit für morgen sei, "weil er das beste Tempo hat".

Der sechsfache Weltmeister profitierte dieses Mal vom Sturz seines Bruders Alex Márquez (Ducati-Gresini), der weniger als vier Runden vor Ende des Rennens noch Führender war. Marc Márquez übernahm damit die Spitze und überquerte die Ziellinie schließlich 1,3 Sekunden vor Yamaha-Pilot Fabio Quartararo und 3,6 Sekunden vor Fabio Di Giannantonio.

Der Katalane führt nun mit 467 Punkten die Meisterschaftswertung an und baute seinen Vorsprung auf 187 Punkte gegenüber seinem Bruder Alex (280) und 239 Punkte auf den Dritten Francesco Bagnaia (228/Ducati Lenovo Team) aus.

Sollte Marc Márquez am Sonntag im Grand Prix weniger als drei Punkte auf Álex verlieren, hätte er bereits beim kommenden Misano-GP die erste Chance auf den vorzeitigen Titelgewinn.