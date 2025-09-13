MotoGP: Marc Márquez scheidet nach Crash im Sprintrennen aus

MotoGP-Star Marc Márquez hat nach einem spektakulären Crash zum ersten Mal in dieser Saison einen Podestplatz in einem Sprintrennen verpasst. Der spanische Ducati-Pilot und souveräne WM-Spitzenreiter verlor in Misano in Führung liegend die Kontrolle über seine Maschine, rutschte von der Strecke und schied aus. In den ersten 15 Sprints der Saison hatte Márquez 14-mal gesiegt, einmal war er Zweiter geworden.

Den Sieg staubte der Italiener Marco Bezzecchi (Aprilia) ab, Márquez' jüngerer Bruder Álex wurde Zweiter und verkürzte seinen Rückstand im WM-Rennen geringfügig auf 173 Punkte. Der siebte MotoGP-Titel für Marc Márquez, der erste seit 2019, dürfte dennoch Formsache sein und kann beim nächsten Rennwochenende in Japan perfekt werden. Am Sonntag (14.00 Uhr/Sky und DF1) steht zunächst der Grand Prix von San Marino in Misano an.