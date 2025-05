MotoGP: Márquez-Brüder betreiben Schadensbegrenzung

Die Márquez-Brüder Marc und Álex haben sich beim MotoGP-Gastspiel im britischen Silverstone trotz früher Stürze wichtige Punkte im Titelrennen der Motorrad-Königsklasse gesichert. Die beiden Spanier, die im Gesamtklassement an der Spitze liegen, kamen beim überraschenden Sieg des Italieners Marco Bezzecchi (Aprilia) auf die Plätze drei und fünf. Verfolger Francesco Bagnaia (Italien) schied aus.

Die überlegenen Ducatis, auf denen die Márquez-Brüder und Ex-Weltmeister Bagnaia fahren, wurden zum zweiten Mal nacheinander geschlagen. Vor zwei Wochen hatte Johann Zarco (Honda) in Le Mans einen Heimsieg gefeiert. Diesmal wurde der Franzose Zweiter. Sein Landsmann Fabio Quartararo (Yamaha), der von der Pole Position gestartet war, schied sieben Runden vor Schluss in Führung liegend mit technischen Problemen aus.

Álex und Marc Márquez, die im Sprint am Samstag die Plätze eins und zwei belegt hatten, waren kurz nach Beginn des Rennens ausgerutscht und mussten nach einem Neustart auf ihren Ersatzmaschinen aufholen. Das gelang vor allem Marc Márquez, der frühere Serienweltmeister baute seine Führung in der Gesamtwertung vor seinem Bruder aus.

Weiter geht es am übernächsten Wochenende mit dem achten WM-Lauf in Aragon/Spanien. Insgesamt stehen 22 WM-Wochenenden auf dem Programm, unter anderem am Sachsenring (12./13. Juli). Die Saison endet im November in Valencia.