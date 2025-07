MotoGP: Márquez gewinnt auf dem Sachsenring

Marc Márquez hat seinen neunten MotoGP-Sieg auf dem Sachsenring gefeiert und damit seinen Vorsprung in der WM-Wertung weiter ausgebaut. Der spanische Ducati-Pilot setzte sich am Sonntag bei dem von zahlreichen Stürzen überschatteten Großen Preis von Deutschland vor seinem jüngeren Bruder Álex und Teamkollege Francesco Bagnaia (Italien/alle Ducati) durch. Für Marc Márquez war es nach seinem Sprint-Erfolg am Samstag bereits der siebte Doppelsieg der Saison.

In der Gesamtwertung liegt Marc Márquez nun 83 Punkte vor Álex, der trotz einer Handfraktur am Start war. Für Weltmeister Jorge Martín (Spanien/Aprilia) kam das Rennwochenende nach einer Serie von Stürzen mit schwerwiegenden Verletzungen zu früh, beim Großen Preis von Tschechien in Brünn in der kommenden Woche soll er dann sein Comeback geben.

Im 200. Grand Prix seiner Karriere ging Márquez von der Pole Position in das Rennen und feierte einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Damit unterstrich der sechsmalige MotoGP-Champion einmal mehr seine Dominanz in Deutschland, der 32-Jährige hat abgesehen vom Vorjahr klassenübergreifend bei jedem seiner Grand-Prix-Starts auf dem Sachsenring triumphiert. Hinter dem Führenden spielten sich derweil kuriose Szenen ab: Reihenweise verloren die Piloten die Kontrolle und stürzten, nur zehn Fahrer erreichten das Ziel.

256.441 Fans verfolgten von Freitag bis Sonntag das Geschehen auf der Traditionsstrecke, das bedeutete einen erneuten Besucherrekord. Auch ohne einheimischen Starter wurde zum vierten Mal nacheinander der Bestwert beim Spektakel übertroffen, zum zweiten Mal die 250.000er-Marke. Im Vorjahr waren 252.826 Zuschauerinnen und Zuschauer verteilt über drei Tage an den Kurs bei Hohenstein-Ernstthal gekommen. Der aktuelle Vertrag zwischen dem Ausrichter ADAC und dem MotoGP-Rechteinhaber Dorna läuft noch bis 2026, soll aber zeitnah bis 2031 verlängert werden.