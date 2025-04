MotoGP: Nächster Sieg für Marc Márquez

Der achtmalige Motorradweltmeister Marc Márquez hat in Katar triumphiert und mit seinem dritten Saisonsieg im vierten Rennen die Führung in der MotoGP ausgebaut. Der Ducati-Pilot, der am Samstag im Sprint gesiegt hatte, überstand in Lusail eine frühe Kollision mit seinem jüngeren Bruder Alex, sieben Runden vor Schluss eroberte Márquez die Führung zurück.