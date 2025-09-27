MotoGP: Sprint-Zweiter Márquez vor WM-Krönung

Dominator Marc Márquez steht in der MotoGP unmittelbar vor seiner Krönung zum neuen Weltmeister. Durch Platz zwei im Sprintrennen im japanischen Motegi baute der spanische Ducati-Fahrer seinen ohnehin nur noch theoretisch einholbaren Vorsprung auf seinen leer ausgegangenen Bruder Álex vor dem Grand Prix weiter aus. Im Familienduell muss der letzte verbliebene Rivale des WM-Spitzenreiters damit am Sonntag (7.00 Uhr MESZ/Sky) sieben Punkte mehr holen, um seine Titelchance nicht schon vor den letzten fünf Saisonstationen begraben zu müssen.

WM-Favorit Márquez konnte angesichts seiner komfortablen Führung und der Nullnummer seines nur zehntplatzierten Bruders nach schon 14 Saisonsiegen im Sprint den Erfolg seines italienischen Teamkollegen Francesco Bagnaia locker verschmerzen. Im Ziel betrug sein Rückstand auf den Sieger 1,842 Sekunden. Rang drei ging an KTM-Pilot Pedro Acosta aus Spanien.

Marc Márquez greift schon in Nippon nach seinem ersten Titel seit sechs Jahren. Insgesamt stehen für den Katalanen bereits acht WM-Triumphe zu Buche, darunter sechs in der Königsklasse MotoGP.