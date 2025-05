MotoGP: Sprintkönig Marc Márquez übernimmt WM-Führung

Der Spanier Marc Márquez bleibt in der MotoGP-WM der Dominator der Sprintrennen. Der sechsmalige Titelgewinner feierte in Le Mans auf seiner Ducati im sechsten Kurzrennen der Saison den sechsten Sieg und löste damit seinen Bruder und Markenkollegen Álex Márquez vor dem Grand Prix von Frankreich am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) wieder als Spitzenreiter der Gesamtwertung ab.