MotoGP-Weltmeister Martín will Aprilia schon wieder verlassen

MotoGP-Weltmeister Jorge Martín will seinen Vertrag mit Aprilia am Ende des Jahres nach nur einer Saison auflösen. Dazu will der Spanier eine Klausel in seinem Vertrag nutzen, die es ihm erlaube, vorzeitig zu wechseln, falls er nach sechs Rennen nicht mehr um den Titel in der Motorrad-Königsklasse kämpfen kann. Nach sieben WM-Wochenenden steht er auch durch Verletzungen bei null Punkten.

"Ich habe zu keinem Zeitpunkt gegen den Vertrag verstoßen", schrieb Martín (27) am Donnerstag bei Instagram. Die Ausstiegsklausel sei "eine wesentliche Voraussetzung" gewesen, "den Vertrag überhaupt zu unterschreiben". Aprilia bewertet die Situation angeblich anders. Nach Medienberichten ist die Klausel für das Team hinfällig, weil Martin bislang nur an einem Rennen habe teilnehmen können.

Martín entgegnete nun, er sei "offen" gewesen für Gespräche über eine Verlängerung der Frist. Doch "angesichts der Notwendigkeit, bis zu einem im Vertrag festgelegten Datum eine Entscheidung zu treffen, habe ich mich entschieden, mein Recht auszuüben, für die Saison 2026 freigestellt zu werden", schrieb Martín, der in der vergangenen Saison auf einer Ducati Weltmeister geworden war.

Am vergangenen Wochenende hatte Aprilia durch den Italiener Marco Bezzecchi in Silverstone den ersten Saisonsieg gefeiert. Martín fehlte nach seinem Sturz in Dubai. Beim Rennen in Katar im April hatte er sein Saisondebüt nach einem Sturz in der Vorbereitung und einer anschließenden Operation im Februar gegeben, war aber wieder weggerutscht und von Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio überrollt worden. Seit dem Unfall fällt Martín verletzt aus.