Mountainbike-EM: Deutschland holt Bronze im Team

Die deutsche Mountainbike-Mannschaft hat sich bei der Europameisterschaft in Portugal die Bronzemedaille gesichert. In der nordportugiesischen Stadt Melgaco musste sich das deutsche Aufgebot in der Team-Staffel des Cross Country am späten Freitagnachmittag lediglich Italien und der Schweiz geschlagen geben, zu Silber fehlte nur eine Sekunde.