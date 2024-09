Müller-Rottgardt holt Bronze über 100 m - Gratulant Macron

Anzeige

Leichtathletin Katrin Müller-Rottgardt hat bei den Paralympischen Spielen in Paris die Bronzemedaille über 100 m gewonnen. In der Klasse T12 lief die sehbehinderte Athletin mit Guide Noel-Philippe Fiener in 12,26 Sekunden als Dritte ins Ziel. Gold ging im Stade de France an die große Favoritin Omara Durand Elias aus Kuba, die in 11,81 Sekunden vor der Ukrainerin Oksana Boturtschuk (12,17) triumphierte.

"Mir geht es super. Es hat sich gelohnt, trotz Rückschlägen immer weiterzukämpfen und dranzubleiben. Dafür haben wir uns jetzt belohnt", sagte die "voll zufriedene" Müller-Rottgardt, ehe sie auf einen überraschenden Gratulant traf. Am Ende der Interview-Zone lief die Sprinterin Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron über den Weg, der Politiker schüttelte Müller-Rottgardt und Fiener nach einem kurzen Plausch die Hand.

Nach Bronze in Rio 2016 holte Katrin Müller-Rottgardt die zweite Paralympicsmedaille ihrer Karriere, in Tokio war sie vor drei Jahren leer ausgegangen. Die 42-Jährige war am Vormittag mit der zweitbesten Zeit der beiden Halbfinals ins Finale vorgedrungen. Im Finale kam sie zwar als Schwächste aus dem Block, konnte sich auf der lila Bahn aber noch aufs Podest vorarbeiten.

Am Sonntag war Müller-Rottgardt bereits im Weitsprung an den Start gegangen. Mit 4,91 m fehlten der Duisburgerin 39 Zentimeter auf Bronze. Nun erfüllte sich ihr Medaillentraum.

Nach Müller-Rottgardts Bronzelauf sicherte sich auch Irmgard Bensusan bei ihrer Abschiedsvorstellung einen Platz im Finale über die 100 m in der Klasse T64. Die gebürtige Südafrikanerin qualifizierte sich als Siebte der Vorläufe in 13,20 Sekunden für den Endlauf am Freitag (19.11 Uhr). Es wird das letzte Rennen ihrer Karriere sein, nach den Paralympics beendet Bensusan ihre Laufbahn.