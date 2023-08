Nach Blutgerinnseln: Topfavorit Crouser locker im Finale

Anzeige

Weltrekordhalter Ryan Crouser (USA) musste sich kurz vor der Leichtathletik-WM zwei Blutgerinnsel aus dem Unterschenkel entfernen lassen - und trotzdem ist der Olympiasieger und Titelverteidiger in Budapest souverän ins Finale der Kugelstoßer am Abend (20.35 Uhr/ZDF und Eurosport) eingezogen. Der 30-Jährige stieß bei schwierigen Bedingungen nach einem heftigen Unwetter in Budapest gleich im ersten Versuch der Qualifikation 21,48 m und überbot damit die für den direkten Finaleinzug geforderte Weite um acht Zentimeter.

"Die letzten 20 Tage gehörten zu den frustrierendsten und stressigsten meines Lebens", hatte Crouser zuvor in den Sozialen Medien geschrieben. Er hatte plötzlich Schmerzen im Bein verspürt, bei einer Ultraschall-Untersuchung seien dann die "relativ kleinen Blutgerinnsel" festgestellt worden. Crouser nimmt in Ungarn Blutverdünner, um kein medizinisches Risiko einzugehen.

Mit den Ex-Weltmeistern Joe Kovacs (21,59 m/USA) und Tom Walsh (21,73/Neuseeland) gaben sich zwei weitere Mitfavoriten ebenfalls keine Blöße in der Qualifikation.