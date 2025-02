Nach Dreifachsieg: Auch Triathlonstaffel triumphiert

Der deutschen Triathlon-Mannschaft ist ein herausragender Auftakt in die neue Saison der World Championship Series gelungen. Bei der ersten Station der Rennserie in Abu Dhabi gelang am Samstag angeführt von Lisa Tertsch ein sensationeller Dreifachsieg. Am Sonntag legte die junge Mixedstaffel mit einem Erfolg vor den USA und Italien nach.