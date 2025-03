Nach Eisenbichler: Auch Leyhe beendet Skisprung-Karriere

Der frühere Skisprung-Teamweltmeister Stephan Leyhe beendet seine Karriere. Der 240. Weltcup-Start am kommenden Wochenende im finnischen Lahti wird sein letzter sein, dies teilte Leyhes Heimatverein SC Willingen am Donnerstag mit. Nach dem früheren Einzel-Weltmeister Markus Eisenbichler ist Leyhe der zweite prominente DSV-Springer, der nach der Saison aufhört.

"Es gab sehr viele schöne Momente in meiner Karriere, an die ich mich immer gern zurückerinnern werde. Natürlich stechen die Olympia- und WM-Medaillen sowie der unvergessliche Erfolg beim Heim-Weltcup am Einzel in Willingen heraus", sagte Leyhe.

Seine größten Erfolge waren der Team-Weltmeistertitel 2019 sowie die Silbermedaillen bei der Skiflug-WM 2016 und bei den Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang. 2019 landete Leyhe zudem auf Platz drei in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee, 2022 gewann er mit dem Team die olympische Bronzemedaille in Peking. Sein einziger Weltcupsieg im Einzel gelang Leyhe am 8. Februar 2020 auf seiner Heimschanze in Willingen.

Leyhe und Eisenbichler (beide 33) hatten ihren Plätze im deutschen Weltcup-Team nach mäßigen Leistungen um den Jahreswechsel vorübergehend verloren. Leyhe gehörte zuletzt dann aber zur deutschen WM-Mannschaft, die Anfang März im Team-Wettbewerb auf Platz vier landete.