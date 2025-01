Nach furioser Runde: Jäger auf Hawaii in Lauerstellung

Golfprofi Stephan Jäger kämpft auf Hawaii um seinen zweiten Turniersieg auf der PGA-Tour. Mit einer beeindruckenden 62er-Runde stellte der 35-Jährige aus München nicht nur seinen Tour-Bestwert ein, als geteilter Zweiter liegt Jäger vor der Schlussrunde in Honolulu am Sonntag nur einen Schlag hinter Spitzenreiter J.J. Spaun aus den USA (197 Schläge), der am dritten Tag eine 65 spielte.

"Ich habe ziemlich aggressiv gespielt. Es wird sich nichts ändern, das Spiel fühlt sich gut an, also bin ich gespannt auf morgen", sagte Jäger, der im vergangenen April in Houston erstmals triumphiert hatte, der Golfweek. Nach neun Birdies und einem Bogey liegt der Weltranglisten-52. auf Hawaii gleichauf mit den US-Amerikanern Eric Cole und Patrick Fishburn. Diese beiden haben ihren ersten Turniersieg im Visier.