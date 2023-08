Nach Gold-Schub: Lyles peilt wie Bolt das Triple an

Anzeige

Der neue Sprint-Superstar Noah Lyles (USA) peilt nach seinem Triumph über die 100 m bei der Leichtathletik-WM in Budapest nun das Triple an. "Ich bin hierher gekommen, um drei Goldmedaillen zu gewinnen", sagte der 26-Jährige: "Eine davon habe ich abgehakt, weitere kommen." Über 200 m ist Lyles Titelverteidiger, zudem steht noch die 4x100-m-Staffel auf dem Programm. Der bisher letzte Sprinter, dem das Triple gelang, war Usain Bolt (Jamaika) 2015 in Peking.

Lyles hatte sich am Sonntag in 9,83 Sekunden zum neuen schnellsten Mann der Welt gekrönt, Silber ging an Letsile Tebogo aus Botswana (9,88). Bronze sicherte sich nach einer Tausendstel-Entscheidung der Brite Zharnel Hughes (9,88).

"Die 100 m waren der härteste Job, das steht jetzt in den Büchern", sagte Lyles: "Ich werde jetzt Spaß über die Strecke haben, die ich liebe."

Die 200 m gelten als Paradestrecke von Lyles, der kein guter Starter ist. Über die halbe Stadionrunde traut er sich zu, irgendwann den Weltrekord von Bolt (19,19 Sekunden) zu brechen. Das Finale steigt am Freitagabend (21.50 Uhr/ZDF und Eurosport), die Staffel-Entscheidung folgt einen Tag später.