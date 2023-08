Nach Halbfinalschock: Hockeymänner peilen Bronze an

Anzeige

Am Tag nach dem Bronze-Gewinn ihrer Landsfrauen hoffen auch die deutschen Hockeymänner bei der Heim-WM auf den Trostpreis Platz drei. "Sobald wir alles abgehakt haben emotional, dann können die Leute auch wieder ein leidenschaftliches Spiel von uns erwarten", sagte Kapitän Mats Grambusch vor dem Spiel um Bronze des Weltmeisters gegen Olympiasieger Belgien am Sonntag (12.30 Uhr) in Mönchengladbach: "Wir werden da sein."

Auch Bundestrainer Andre Henning richtete den Blick nach der Niederlage, die Deutschland nicht nur die Titelchance, sondern auch die direkte Olympiaqualifikation kostete, schnell nach vorne. Es gelte am Sonntag, "den Leuten zu zeigen, was für eine tolle Mannschaft wir sind", so Henning. "Wir spielen hier gerade mit unfassbarem Einsatz und das wollen wir sicher auch noch einmal bringen."

Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) war am Freitagabend nach torloser regulärer Spielzeit überraschend nach Penalty-Shootout gegen den Weltranglistenfünften England ausgeschieden. Die Briten treffen in Endspiel am Sonntag (15.00 Uhr) auf den Titelverteidiger aus den Niederlanden.

"Wir haben vor dem Turnier gesagt, es gibt vier Nationen in Europa, die können alles gewinnen und das hat man jetzt eben wieder gesehen. Dass Belgien und Deutschland beide ihre Halbfinals verlieren, ist schon spannend", sagte Grambusch.

Die deutschen Frauen waren zuvor im Halbfinale nach starker Vorrunde ohne Gegentor an Belgien gescheitert, sicherten sich am Samstag aber durch ein 3:0 (2:0) über England den dritten Platz.