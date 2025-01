Nach Herz-OP: Tandrevold in Oberhof wieder am Start

Norwegens Biathlon-Star Ingrid Landmark Tandrevold ist knapp drei Wochen nach einer Herzoperation beim Weltcup in Oberhof wieder an den Start gegangen. Die 28-Jährige ging beim Sprint über 7,5 km mit der Startnummer 23 ins Rennen und belegte am Ende den 15. Platz. "Es war cool, nach nur drei Wochen schon wieder zurück zu sein", sagte Tandrevold glücklich im ZDF: "Es ist fast unglaublich, dieses Gefühl so schnell wieder zu haben."

Kurz vor Weihnachten war Tandrevold bei einem minimalinvasiven Eingriff ein dünner Katheter durch die Blutgefäße direkt zum Herzen gelegt worden. Dies hatte der norwegische Verband mitgeteilt. Beim Saisonstart in Kontiolahti war die Topathletin wegen Herzrhythmusstörungen abgereist. Die Rennen danach in Hochfilzen und Le Grand Bornand hatte sie deshalb verpasst.

Schon im Winter 2021/22 hatte Tandrevold mit Herzproblemen zu kämpfen gehabt, sie konnte daher nicht an den Olympischen Spielen in Peking teilnehmen. In der vergangenen Saison gewann Tandrevold den Sprint-Weltcup, insgesamt holte sie in ihrer Karriere 24 Weltcupsiege, davon 20 mit der Staffel.