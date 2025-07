Nach Königssee-Absage: Bob- und Skeletonsaison verkürzt

Die kommende Weltcupsaison im Bob und Skeleton wird von acht auf sieben Stationen verkürzt. Wie der Weltverband IBSF mitteilte, wird es keinen Ersatz für die abgesagten Rennen am Königssee geben, die als Abschluss geplant waren. Der Weltcup endet damit bereits vor den Olympischen Winterspielen (6. Februar bis 22. Februar 2026) Mitte Januar in Altenberg (16. bis 18. Januar 2026).

Die für diesen Winter geplante Rückkehr der traditionsreichen Bahn am Königssee in die parallel laufenden Kalender der beiden Sportarten war vor rund drei Wochen verschoben worden. Eine TÜV-Überprüfung hatte ergeben, dass zusätzliche Arbeiten an den Kältemittelfernleitung im unteren Bereich der 2021 bei schweren Unwettern zerstörten Bahn durchzuführen sind.

Bob-Bundestrainer René Spies hatte auf SID-Anfrage anschließend Winterberg und das österreichische Innsbruck-Igls als alternative Austragungsorte ins Spiel gebracht. An beiden Bahnen wird nun jedoch nur je einmal Halt gemacht. Zur Saisoneröffnung trifft sich die Bob- und Skeleton-Elite Mitte November auf der neuen Olympiabahn in Cortina (17. bis 23. November).