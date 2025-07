Nach Sturz auf dem Sachsenring: OP und Brünn-Aus für Vinales

MotoGP-Pilot Maverick Vinales hat sich nach seinem folgenschweren Sturz auf dem Sachsenring einer Schulter-OP unterziehen müssen und verpasst das kommende Rennwochenende im tschechischen Brünn. Das gab das Red Bull KTM Tech3 Team am Montag bekannt. Der Spanier sei bereits "wieder zu Hause" und "völlig auf seine Genesung fokussiert".

Vinales war am Samstag im zweiten Qualifying zum Großen Preis von Deutschland per "Highsider" von der Strecke geflogen und hatte sich die linke Schulter ausgekugelt. Später wurde eine Fraktur festgestellt. Der 30-Jährige verpasste den Sprint am Samstag sowie den Grand Prix am Sonntag. Da Enea Bastianini (Italien) wegen einer Blinddarmentzündung nicht nach Sachsen angereist war, trat der Rennstall mit keinem Piloten an.

In Brünn wird am kommenden Wochenende gefahren, es ist der letzte Lauf vor der vierwöchigen Sommerpause.