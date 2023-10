Nach Team-Aus: Schäfer-Betz sicher in Paris am Start

Anzeige

Nach dem Olympia-Aus der deutschen Frauenriege hat zumindest Pauline Schäfer-Betz bei den Sommerspielen 2024 in Paris einen Startplatz garantiert. Die ehemalige Schwebebalken-Weltmeisterin aus Chemnitz erkämpfte sich diese Teilnahmeberechtigung durch Rang 20 in der Mehrkampf-Qualifikation bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen, wie der Weltverband FIG offiziell mitteilte.

Aufgrund des 13. WM-Platzes für die Mannschaft des Deutschen Turner-Bundes (DTB) kommt ein deutscher Quotenplatz hinzu. Eine rasche Genesung vorausgesetzt, könnte dieses Ticket auch an die derzeit verletzte deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz aus Stuttgart gehen. Die letztjährige Stufenbarren-Europameisterin kann wegen eines Achillessehnenrisses die Welttitelkämpfe in Belgien nur von der Tribüne aus verfolgen.

Eine dritte olympische Startmöglichkeit könnte für eine deutsche Gerätespezialistin hinzukommen. Dies hängt jedoch von den weiteren WM-Entscheidungen in den kommenden Tagen ab.