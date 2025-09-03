Nach Trennung vom Coach: WM-Fahrer Walther wird Spielertrainer

Der deutsche WM-Teilnehmer Ricardo Walther wird vorübergehend Spielertrainer in der Tischtennis Bundesliga (TTBL). Wie sein Verein ASC Grünwettersbach wenige Tage nach dem erstmaligen Einzug ins Champions-League-Achtelfinale bekannt gab, übernimmt der 33 Jahre alte Walther die Rolle interimsweise, weil Trainer Achim Krämer seine Tätigkeit nicht fortsetzen wird.

"Die Aufgabe, ein TTBL-Team nebenberuflich zu trainieren und gleichzeitig eng bei der Mannschaft zu sein, ist eine große Herausforderung", sagte Manager Martin Werner. Der Verein und Krämer hätten den Entschluss zur Trennung daher gemeinsam gefasst. Wie lange Walther, der in der Weltrangliste auf Platz 38 steht, die Aufgabe ausführen werde, ist offen.

"Wir lassen uns nun bewusst Zeit, um in Ruhe über die künftige Ausrichtung auf der Trainerposition zu entscheiden", sagte Werner: "Am vergangenen Wochenende hat die Mannschaft auch ohne Achim eine sehr starke Leistung gezeigt – das gibt uns viel Vertrauen für die kommenden Aufgaben."

Das Debüt für Spielertrainer Walther steht am Samstag (14.00 Uhr/Dyn) mit dem Auswärtsspiel beim TTC OE Bad Homburg auf dem Programm.