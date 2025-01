Nach Verletzung: Shiffrin feiert Comeback in Courchevel

Skikönigin Mikaela Shiffrin hat nach einer rund zweimonatigen Verletzungspause ihre Rückkehr in den Weltcup angekündigt. "Courchevel, bis bald", untertitelte die Amerikanerin ein Video von ihrem Trainingsalltag, welches sie am Donnerstag in den Sozialen Medien teilte. Bereits am 30. Januar will die zweimalige Olympiasiegerin beim Slalom von Courchevel/Frankreich wieder am Start stehen.

Shiffrin hatte sich bei einem kapitalen Sturz Ende November in Killington/USA schwer in der Bauchgegend verletzt und musste sich im Anschluss einer Operation unterziehen. Vor zwei Wochen hatte die 29-Jährige dann ihre Rückkehr auf Schnee angekündigt, zugleich jedoch den "weiten Weg" zurück in den Weltcup betont.

Nachdem sie ihr Comeback in dieser Saison lange in Frage gestellt hatte, ist sie nun bereits wieder zum Saisonhöhepunkt der Alpinen fit. Vom 4. bis zum 16. Februar findet die WM in Saalbach-Hinterglemm/Österreich statt. Shiffrin hat 99 Weltcupsiege auf dem Konto.