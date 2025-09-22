Nach Wettkampfpause: Zeidler gewinnt WM-Vorlauf bei Rückkehr

Trotz fehlender Wettkampfpraxis hat Olympiasieger Oliver Zeidler die erste Hürde bei der Ruder-WM in Shanghai/China problemlos genommen. Bei seiner Rückkehr auf die internationale Bühne gewann der dreimalige Einer-Weltmeister seinen Vorlauf souverän und zog ins Viertelfinale ein.

"Es war gut. Ich musste ein bisschen den Staub wegpusten, aber ich glaube, es war schnell, also bin ich zufrieden", sagte Zeidler, der am Mittwochmorgen deutscher Zeit erneut gefordert sein wird. Das Finale steht am Sonntag an. Alexandra Föster erreichte dazu als Vorlaufzweite auf direktem Weg das Halbfinale im Einer.

Nach seinem Olympiasieg in Paris war Zeidler kürzergetreten und hatte sich auf sein Studium konzentriert. Auf die EM und die Weltcups verzichtete der 29-Jährige in dieser Saison. Seinen Vorlauf am Montag dominierte Zeidler: Bis kurz vor dem Ziel lag der Einer-Spezialist deutlich vorne, erst auf den letzten Metern näherte sich der Rumäne Mihai Chiruta wieder, am Ende betrug Zeidlers Vorsprung 0,39 Sekunden.

"Ich möchte mich nicht verstecken", hatte Zeidler dem SID im Vorfeld der WM gesagt: "Ich möchte schauen, was ich noch drauf habe, auch wenn das Jahr sportlich gesehen vielleicht nicht ganz optimal verlaufen ist." Die Titelkämpfe sieht er "als eine Art Kick-off für den nächsten Olympiazyklus" bis Los Angeles 2028.