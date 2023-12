Nach 0:2-Rückstand: Badminton-Männer lösen EM-Ticket

Anzeige

Die deutschen Badminton-Männer haben ihr Ticket für die Team-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Polen gelöst. Ohne den verletzten Spitzenspieler Mark Lamsfuß bezwang das Team des Deutschen Badminton Verbandes (DBV) zum Abschluss des Qualifikationsturniers in Bad Camberg den härtesten Gruppengegner Finnland mit 3:2 und ist dank drei Siegen aus drei Quali-Spielen beim EM-Turnier in Lodz (14. bis 18. Februar 2024) dabei.

Die ersten beiden Matches hatte das DBV-Team noch ohne Spielverlust (je 5:0) gegen Malta und Estland dominiert. Gegen die Finnen, die zuvor ebenfalls zweimal deutlich gewonnen hatten, musste die deutsche Auswahl alles investieren und drehte einen 0:2-Rückstand nach den ersten beiden Einzeln.

Bereits am Samstag hatten die Frauen mit einem 4:1-Erfolg gegen England das EM-Ticket gelöst. Da die Mannschaften aus Island und Norwegen ihre Teilnahme an dem Quali-Turnier zurückgezogen hatten, war England die einzige Hürde.