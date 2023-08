Nächster Kantersieg: Hockeyfrauen souverän im EM-Halbfinale

Anzeige

Deutschlands Hockeyfrauen sind bei der Heim-EM in Mönchengladbach mit dem dritten Sieg im dritten Spiel souverän ins Halbfinale eingezogen. Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg besiegte in der abschließenden Gruppenpartie Irland mit 5:0 (2:0) und trifft in der Vorschlussrunde am Donnerstag (20.00 Uhr) auf Belgien.

Strafeckenspezialistin Sonja Zimmermann (7.), Pauline Heinz (23.), Nike Lorenz (51./52., beide Strafecke) und Jette Fleschütz (53.) trafen für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), die um den ersten EM-Titel seit 2013 kämpft und nebenbei als Turniersieger die direkte Olympia-Qualifikation anstrebt. In den ersten beiden Spielen hatte das Team Schottland (4:0) und England (5:0) ebenfalls klar geschlagen.